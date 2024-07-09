ВОЙНА В Украине В Киеве удалось восстановить две трети собственных генерирующих мощностей

2024-07-09 08:25

В Киеве удалось восстановить две трети собственных генерирующих мощностей после обстрелов рф. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает сайт КГГА.

По его словам, энергообъекты в столице подверглись десяткам атак, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.



"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", – рассказал Пантелеев.



Чиновник отметил, что в Киеве планируется децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности. Увеличивается количество мобильных передвижных котельных. Осуществляется установка солнечных панелей в медучреждениях.



"Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. Без этого качественная подготовка к зиме невозможна", – сказал он.