ВОЙНА В Украине В Киеве удалось восстановить две трети собственных генерирующих мощностей

2024-07-09 08:25

В Киеве удалось восстановить две трети собственных генерирующих мощностей после обстрелов рф. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает сайт КГГА.

По его словам, энергообъекты в столице подверглись десяткам атак, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.

"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", – рассказал Пантелеев.

Чиновник отметил, что в Киеве планируется децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности. Увеличивается количество мобильных передвижных котельных. Осуществляется установка солнечных панелей в медучреждениях.

"Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. Без этого качественная подготовка к зиме невозможна", – сказал он.

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