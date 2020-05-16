Коронавирус В МОЗ обнародовали правила работы парикмахерских

2020-05-17 11:30 342

Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум пять квадратных метров.

Посещать парикмахерские и салоны красоты можно только по предварительной записи. Соответствующее условие содержится в новых правилах работы этих заведений в период ослабления карантина. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Так, в правилах сказано, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут. Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум пять квадратных метров. Также посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Учреждениям необходимо обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

Напомним, парикмахерским и салонам красоты разрешили работать с 11 мая, в рамках первого этапа смягчения карантина.

Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа смягчения карантинных ограничений с 22 мая могут заработать детские сады, возобновятся спортивные соревнования и заработает общественный транспорт.

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