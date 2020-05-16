Коронавирус ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом

2020-05-17 12:30 480
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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием - синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).

Такое заявление глава ВОЗ сделал на еженедельном брифинге, трансляцию которого вела пресс-служба организации 15 мая.

"В последние недели в сообщениях из Европы и Северной Америки говорилось, что некоторое число детей поступали в отделения интенсивной терапии с мультисистемным воспалительным состоянием, с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока", - рассказал Гебрейесус.

По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом.

"Очень важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение... Я призываю врачей всего мира сотрудничать с органами власти и ВОЗ, чтобы они были начеку и знали об опасности этого синдрома у детей", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ уже разработала предварительное определение для этого синдрома и форму отчета о его зафиксированных случаях.

Синдром Кавасаки был впервые описан в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки. Он обычно поражает детей до пяти лет.

При этом синдроме у пациента начинается воспаление кровеносных сосудов (васкулит) и лихорадка. Зачастую он приводит к аневризмам, тромбам и смерти ребенка. Причины этой болезни неизвестны. По одной из версий, она появляется в качестве реакции иммунной системы на некоторые инфекции, чем схожа с аутоиммунными заболеваниями. Врачи до сих пор не разработали эффективного метода лечения этого заболевания, используя в основном симптоматическое лечение.

О том, что у детей, заболевших COVID-19, проявляются симптомы, схожие с синдромом Кавасаки, сообщали врачи из нескольких стран мира в конце апреля. 5 мая власти Нью-Йорка заявили, что синдром Кавасаки был диагностирован у 15 госпитализированных с коронавирусом детей, трое из них умерли.

13 мая в медицинском издании The Lancet было опубликовано исследование итальянских врачей, которые сообщили, что в провинции Бергамо, одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, была параллельно зафиксирована вспышка синдрома Кавасаки или схожего с ним синдрома. С начала эпидемии заболеваемость синдромом выросла в 30 раз. "Эпидемия SARS-CoV-2 привела к высокой распространенности тяжелой формы болезни Кавасаки. Аналогичная вспышка болезни Кавасаки ожидается и в других странах, охваченных эпидемией", - говорилось в выводах исследования.

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