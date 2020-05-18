Коронавирус COVID-19 не боится обычной дезинфекции - в ВОЗ пояснили, почему не стоит распылять химикаты

2020-05-18 08:12 204

В ВОЗ заявили, что широко применяемое во многих странах мира распыление дезинфицирующих средств неэффективно. Распространению коронавируса это никак не препятствует, однако может нанести серьезный вред здоровью людей.

По мнению медиков, такой метод защиты от COVID-19 не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ и, напротив, может оказаться вредным: вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов, может вызвать тошноту и рвоту. А на улицах такие вещества и вовсе бесполезны, потому что, смешавшись с грязью, перестают действовать.

“Распыление на людей не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции”, - отмечают в ВОЗ.

Распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму.

“Если необходимо продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений”, - посоветовали специалисты организации.

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