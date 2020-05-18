Коронавирус Голодные протесты в Испании: ослабление карантина привело к беспорядкам

2020-05-18 10:38 63

Правительство Испании планирует продлить чрезвычайное положение, введенного из-за эпидемии COVID-19 до конца июня. Вскоре в стране вспыхнули антиправительственные протесты.

Напомним, Испания, как одна из наиболее пострадавших от китайского коронавируса нового типа европейских стран, ввела чрезвычайное положение еще 14 марта.

МВД страны приняло решение, что с 15 и как минимум до 24 мая в стране будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах.

В страну будут допущены только резиденты Испании и иностранцы, которые здесь постоянно проживают (владение домом не является достаточным основанием), иностранные рабочие, дипломаты, медики и те, кто путешествует по форс-мажорным обстоятельствам.

По состоянию на данное время в Испании после почти двух месяцев срогой изоляции гражданам разрешено выходить на улицы. Но делать это можно только по нескольким причинам. За первый уикенд карантинного послабления полиция оштрафовала около 37 тысяч человек за нарушения правил.

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