Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов
2020-05-18 17:30 156
Министерство здравоохранения опубликовало предложения касательно организации противоэпидемических мер для работы учреждений дошкольного образования.
Согласно распоряжению Главного санитарного врача Украины, для работы дошкольных учреждений должны соблюдаться такие условия:
- перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;
- температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.
- утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.
- на входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.
При этом, во время карантина в детсадах запрещено использовать:
- тканевые многоразовые полотенца;
- мягкие игрушки;
- ковры с длинным ворсом;
- находиться в обуви в закрытом помещении.
Также в Минздраве рекомендуют проводить:
- дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
- влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;
- проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.
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