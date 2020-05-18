Коронавирус Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов

2020-05-18 17:30 156
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Министерство здравоохранения опубликовало предложения касательно организации противоэпидемических мер для работы учреждений дошкольного образования.

Согласно распоряжению Главного санитарного врача Украины, для работы дошкольных учреждений должны соблюдаться такие условия:

  • перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;
  • температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.
  • утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.
  • на входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

При этом, во время карантина в детсадах запрещено использовать:

  • тканевые многоразовые полотенца;
  • мягкие игрушки;
  • ковры с длинным ворсом;
  • находиться в обуви в закрытом помещении.

Также в Минздраве рекомендуют проводить:

  • дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; 
  • влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;
  • проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.

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