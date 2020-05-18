Коронавирус В МОН дали рекомендации вузам по проведению зачетов и экзаменов

2020-05-18 18:30 105
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Заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный рассказал о советах министерства о проведении зачетов и экзаменов для студентов в условиях карантина. Об этом он сообщил во время онлайн-трансляции в Facebook.

"По зачетам, мы выходим с утверждением, что преподаватель и студенты между собой знакомы, работали до карантина вместе некоторое время, и те текущие мероприятия накапливались, и в принципе на зачетах как преподаватели мы не ожидаем, что картинка кардинально поменяется - кто-то абсолютно непредсказуемо сдаст этот зачет, и он радикально будет отличаться от того, что было получено в течение семестра. Соответственно, там, где это возможно, мы советуем на зачетах к оценке подходить по итогам текущей работы", - сказал Стадный.

По его словам, там, где это не реально и где это - воля преподавателей, они могут действовать по своему усмотрению.

"Для экзаменов, конечно же ситуация иная. Там есть большой вес самого экзамена. Соответственно, его нужно проводить", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что в этом контексте очень важна предэкзаменационная консультация, в частности, в контексте тестирования средств связи.

"Также мы советуем сразу отвести, определенные даты закрепить, когда мы можем продолжить сдачи экзамена в случае, когда у нас какой-то технический сбой произошел и оборвалась связь. Студенты в таких случаях должны зафиксировать, что у них произошел сбой, желательно сфотографировать", - добавил он.

По словам Стадного, у министерства в этих вопросах роль "скорее рекомендовать, то есть - советовать, а не непосредственно заниматься организацией, самым проведением зачетов, экзаменов или защит".

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