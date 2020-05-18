Коронавирус Без массажей, фитнес-баров, полотенец и бассейнов. Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине

2020-05-18 19:30 318

Рекомендации относительно противооэпидемических мероприятий во время работы спортивных залов, фитнес-клубов и спортплощадок опубликовало Министерство здравоохранения. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В частности, Минздрав рекомендует:

во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;

всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;

во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия - не более одного человека на 5 квадратных метров;

проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи;

на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку);

в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;

В период карантина запрещается:

использования многоразовых тканевых полотенец;

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование бассейнов;

функционирование спа-зон и услуг массажа;

функционирование фитнес-баров;

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 человек;

проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;

проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;

выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардиотренировок, которыми пользуются длительный период времени советуют разместить с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.

Также важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

работники должны иметь маску / респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;

персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;

работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;

работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Требования к уборке помещения:

дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;

влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня / смены;

проветривания помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;

централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Также рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска. Например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

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