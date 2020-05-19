Коронавирус Дональд Трамп поставил ультиматум ВОЗ - требует радикальных перемен

2020-05-19 13:42 216

Дональд Трамп предупредил Всемирную организацию здравоохранения, если за 30 дней она не выполнит требования Вашингтона, Штаты окончательно прекратят финансирование структуры и пересмотрят свое членство.

Об этом говорится в письме гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, которое президент США опубликовал в Twitter.

"Я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19. Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики", − подчеркнул Трамп.

Американский лидер уверен, что представители ВОЗ еще в конце декабря 2019 года знали о том, какую опасность представляет коронавирус, но "решили не делиться этой важнейшей информацией с остальными миром, возможно, по политическим соображениям".

Трамп призвал международную структуру продемонстрировать свою независимость от Китая и оперативно реформировать деятельность.

"Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации", − указал американский лидер.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире