Коронавирус В Украине резко упало число выявленных случаев Covid-19 - ситуация по областям

2020-05-19 14:16 177

В Украине значительно снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, за минувшие сутки зафиксировали 260 новых инфицированных Covid-19, всего за время пандемии в стране заболели 18 876 человек. По данным Минздрава, зафиксировано 548 летальных случаев, 5632 пациента выздоровели.

Как китайский коронавирус нового типа зазватывает области Украины:

Винницкая область — 751 случай

Волынская область — 635 случаев

Днепропетровская область — 843 случая

Донецкая область — 131 случай

Житомирская область — 573 случая

Закарпатская область — 911 случаев

Запорожская область — 385 случаев

Ивано-Франковская область — 1235 случаев

Кировоградская область — 445 случаев

г. Киев — 2359 случаев

Киевская область — 1245 случаев

Львовская область — 1098 случаев

Луганская область — 42 случая

Николаевская область — 263 случая

Одесская область — 784 случая

Полтавская область — 264 случая

Ровенская область — 1188 случаев

Сумская область — 164 случая

Тернопольская область — 1081 случай

Харьковская область — 816 случаев

Херсонская область — 168 случаев

Хмельницкая область — 267 случаев

Черновицкая область — 2742 случая

Черкасская область — 376 случаев

Черниговская область — 110 случаев

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