В Украине резко упало число выявленных случаев Covid-19 - ситуация по областям
2020-05-19 14:16 177
В Украине значительно снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, за минувшие сутки зафиксировали 260 новых инфицированных Covid-19, всего за время пандемии в стране заболели 18 876 человек. По данным Минздрава, зафиксировано 548 летальных случаев, 5632 пациента выздоровели.
Как китайский коронавирус нового типа зазватывает области Украины:
- Винницкая область — 751 случай
- Волынская область — 635 случаев
- Днепропетровская область — 843 случая
- Донецкая область — 131 случай
- Житомирская область — 573 случая
- Закарпатская область — 911 случаев
- Запорожская область — 385 случаев
- Ивано-Франковская область — 1235 случаев
- Кировоградская область — 445 случаев
- г. Киев — 2359 случаев
- Киевская область — 1245 случаев
- Львовская область — 1098 случаев
- Луганская область — 42 случая
- Николаевская область — 263 случая
- Одесская область — 784 случая
- Полтавская область — 264 случая
- Ровенская область — 1188 случаев
- Сумская область — 164 случая
- Тернопольская область — 1081 случай
- Харьковская область — 816 случаев
- Херсонская область — 168 случаев
- Хмельницкая область — 267 случаев
- Черновицкая область — 2742 случая
- Черкасская область — 376 случаев
- Черниговская область — 110 случаев
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