Коронавирус В Украине резко упало число выявленных случаев Covid-19 - ситуация по областям

2020-05-19 14:16 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине значительно снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, за минувшие сутки зафиксировали 260 новых инфицированных Covid-19, всего за время пандемии в стране заболели 18 876 человек. По данным Минздрава, зафиксировано 548 летальных случаев, 5632 пациента выздоровели.

Как китайский коронавирус нового типа зазватывает области Украины:

  • Винницкая область — 751 случай
  • Волынская область — 635 случаев
  • Днепропетровская область — 843 случая
  • Донецкая область — 131 случай
  • Житомирская область — 573 случая
  • Закарпатская область — 911 случаев
  • Запорожская область — 385 случаев
  • Ивано-Франковская область — 1235 случаев
  • Кировоградская область — 445 случаев
  • г. Киев — 2359 случаев
  • Киевская область — 1245 случаев
  • Львовская область — 1098 случаев
  • Луганская область — 42 случая
  • Николаевская область — 263 случая
  • Одесская область — 784 случая
  • Полтавская область — 264 случая
  • Ровенская область — 1188 случаев
  • Сумская область — 164 случая
  • Тернопольская область — 1081 случай
  • Харьковская область — 816 случаев
  • Херсонская область — 168 случаев
  • Хмельницкая область — 267 случаев
  • Черновицкая область — 2742 случая
  • Черкасская область — 376 случаев
  • Черниговская область — 110 случаев

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ученые выясняли как COVID проникает в клетку, но сделали неожиданное открытие

2020-05-19 14:44 156

В МОЗ уверяют, что украинские ПЦР-тесты на коронавирус могут работать

2020-05-19 12:14 216

Международное авиасообщение начнут открывать не ранее 15 июня

2020-05-19 09:39 369

Видеофиксация в Украине: С 1 июня нарушившие ПДД водители будут получать "письма счастья"

2020-05-19 09:12 345

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ученые выясняли как COVID проникает в клетку, но сделали неожиданное открытие

2020-05-19 14:44 156

В Украине резко упало число выявленных случаев Covid-19 - ситуация по областям

2020-05-19 14:16 177

Дональд Трамп поставил ультиматум ВОЗ - требует радикальных перемен

2020-05-19 13:42 216

22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - ограничения будут смягчать каждые 10 дней

2020-05-19 13:10 279
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Ученые выясняли как COVID проникает в клетку, но сделали неожиданное открытие 2020-05-19 14:44 156
В Украине резко упало число выявленных случаев Covid-19 - ситуация по областям 2020-05-19 14:16 177
Дональд Трамп поставил ультиматум ВОЗ - требует радикальных перемен 2020-05-19 13:42 216
22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - ограничения будут смягчать каждые 10 дней 2020-05-19 13:10 279

Лента

фото 15:49 Нардеп из Слуги народа пришла в Раду в вязаной маске из розовой сеточки
видео 15:46 Большая подборка фильмов о катастрофах в море и океане
ГРАФИК 15:12 Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства
14:44 Ученые выясняли как COVID проникает в клетку, но сделали неожиданное открытие
14:16 В Украине резко упало число выявленных случаев Covid-19 - ситуация по областям
13:42 Дональд Трамп поставил ультиматум ВОЗ - требует радикальных перемен
13:10 22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - ограничения будут смягчать каждые 10 дней
12:41 Рада без труда разблокировала вступление в силу антиколомойского закона
12:14 В МОЗ уверяют, что украинские ПЦР-тесты на коронавирус могут работать
11:40 Курс валют в Украине: доллар продолжает падение, а евро начал дорожать