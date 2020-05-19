Курьезы фото Нардеп из Слуги народа пришла в Раду в вязаной маске из розовой сеточки

2020-05-19 15:49 411
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Похоже, что к карантину и смертельному китайскому коронавирусу нового типа со здоровой долей иронии относятся уже не только миллионы рядовыз украинцев, но и народные избранники.

Мы ранее уже слышали от политиков много чепухи по типу того, что коронавирус придумали аптекари специально, чтобы продать побольше масок и, что глобальная пандемия на самом деле это ответ Китая на торговый скандал с США.

Теперь же политики не только говорят странные вещи, но и начали их показывать.

Так, во время национального карантина нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая явилась на заседание парламента в вязанной маске. Розовой, смешной и няшной. Разумеется, это было бы мили и даже смешно, если бы число зараженных коронавирусом в стране не приближалось уже к 20-ти тысячам. 

В Соцсетях на такую выходку "служанки народа" отреагировали адекватно, посоветовав нардепу стать первым кандидатом от Украины на знаменитую премию Дарвина. Напомним, эту награду за очищение мирового генофонда присуждают людям, погибшим при наиболее идиотских обстоятельствах.

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