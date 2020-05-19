Коронавирус Когда в Украине могут запустить пригородный и межобластной транспорт: названы даты

2020-05-19 19:00 267
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В рамках ослабления карантина в Украине с 22 мая могут возобновить движение пригородных автобусов в рамках одного района. В пределах области движение транспорта могут запустить с 29-30 мая.

Об этом сообщает "ВВС News Украина".

Кроме того, частично до конца мая могут заработать и пригородные железнодорожные маршруты.

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города и на промышленные объекты. Будет масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне", - анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий

Межобластное транспортное сообщение должно заработать несколько позже. Это произойдет на следующем этапе ослабления карантина, который министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует на 10 июня.

Однако к этому в правительстве относятся с большой осторожностью, так как есть опасность новой большой волны заболеваемости, которая может привести к повторному "локдауну" страны.

По предварительным прогнозам, в первой половине июня могут заработать поезда категории Интерсити+ и ночные экспрессы. В обычном же режиме межрегиональные поезда могут заработать уже в середине или второй половине июня.

Примерно в эти же сроки - середина июня - можно ждать восстановления межобластных и международных автобусных перевозок. При этом точные даты запуска железной дороги на полную мощность еще неизвестные и зависят от развития эпидемии.

Но, по словам министра здравоохранения, последнего этапа ослабления карантина можно ожидать после 21 июня. Тогда может восстановиться и железнодорожное сообщение.

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