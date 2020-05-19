Коронавирус В Ивано-Франковске несколько переболевших COVID-19 человек заразились повторно

2020-05-19 21:30 159

В Ивано-Франковске несколько пациентов, которые ранее выздоровели от COVID-19, заболели повторно коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

"Есть такая плохая информация, что несколько человек повторно заболели коронавирусом. Они уже выздоровели, а вот теперь повторно имеют подтвержденные ПЦР-реакции", - отметил Марцинкив на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что всего в городе зафиксировано 356 случаев коронавирусной инфекции, из них 28 летальных, результаты по еще двум умершим ожидаются. 133 жителя Ивано-Франковска выздоровели. В настоящее время в больницах города остаются 172 пациента с COVID-19.

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