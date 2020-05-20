Коронавирус Когда в Украине запустят автобусы, поезда и авиасообщение: точные даты и инфографика

2020-05-20 19:00 312

В Министерстве инфраструктуры назвали точные даты запуска автобусов, поездов и авиаперевозок в Украине.

Об этом написал в Faceboook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Работа транспорта в Украине будет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая. Сегодня правительство приняло самое ожидаемое решение за все время карантина. Мы долго к нему готовились, ведь безопасность и здоровье - это самое важное", - сообщил чиновник.

Порядок возобновления работы транспорта таков:

- с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

- с 25 мая возобновит работу метро;

- с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

- также с 1 июня возобновятся межобластные пассажирские автобусные перевозки. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабления карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров с наличием свободного места рядом, спереди и сзади;

- с 15 июня возобновится принятие и отправление самолетов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

При этом обязательные требования безопасности останутся неизменными:

- масочный режим;

- температурный скрининг работников;

- постоянная дезинфекция транспорта.

Сам срок карантина продлен правительством до 22 июня.

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