Коронавирус Украинцам напомнили о социальном дистанцировании после ослабления карантина

2020-05-20 21:00 156

Украинцам напомнили, что соблюдать физическое дистанцирование нужно даже во время ослабления карантина. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Физическое дистанцирование, которое также называют "социальным дистанцированием", означает сохранение пространства между собой и другими людьми. Во время пандемии COVID-19, ВОЗ рекомендует соблюдать расстояние не менее 1 метра", - указали в ЦОЗ.

Специалисты отмечают, что, соблюдая расстояние с другими людьми, "вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть на вас во время кашля или чихания". Что, в свою очередь, может стать причиной инфицирования COVID-19.

"Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, в Украине с 12 марта действует карантин, введенный из-за распространения коронавируса. С 11 мая его начали ослаблять. На данный момент его продлили до 22 июня, впрочем в несколько иной форме - введя адаптивный карантин.

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