Коронавирус Завтра в Украине запустят общественный транспорт, но карантин продлен до 22 июня

2020-05-21 09:43 351

В Украине продлили карантин до 22 июня. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров.

Правительство также решило начать второй этап выхода из карантина уже 22 мая. Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в регионах вводят признаки эпидемической ситуации. Согласно этому, количество случаев инфицирования коронавирусом за последние семь дней не должно превышать 12 человек на 100 тыс. населения.

К тому же загруженность больничных коек, выделенных для инфицированных коронавирусом, не должна превышать 50%.

Уже с 22 мая в Украине возобновят городской, пригородный, внутриобластной общественный транспорт.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 476 новых случаев заражения Covid-19, всего за время пандемии в стране заразились 19 706 человек. По данным МОЗ, в целом зафиксировано 579 летальных случаев, 6227 пациентов выздоровели.

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