Коронавирус Украина сделала заявление по ситуации в Крыму

2020-05-21 18:30 246

Российская Федерация использует обострение гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму, как дымовую завесу исключительно для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова на фоне распространения пандемии COVID - 19. Несмотря на свои обязанности как оккупационного государства по охране здоровья населения, определенные международным гуманитарным правом, Российская Федерация использует обострения гуманитарной ситуации как дымовую завесу исключительно для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан", - подчеркнули в МИД.

Дипломаты напомнили, что распространение пандемии не остановило российские власти от объявления очередного принудительного призыва в оккупационной армии РФ, что считается военным преступлением, а указ Путина о лишении граждан Украины права собственности на землю в Крыму стал еще одним фактом нарушения Москвой своих обязательств в рамках международного гуманитарного права.

Кроме того, дипломаты напомнили, что уже более трех лет Российская Федерация игнорирует приказ Международного суда ООН, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и имеет целью защитить самобытность украинского и крымскотатарского общества в условиях временной оккупации.

"Вместо того, чтобы следовать букве и духу решение высшей судебной инстанции в мире, Москва прибегла к традиционным для нее методам - фабрикации контролируемых "карманных" национальных организаций для искажения жесткой реальности.

В то же время едва ли не главными врагами для российских властей остаются те, кто в условиях беззакония и безнаказанности карательных органов имеют смелость доносить правду о реальном положении дел на оккупированной территории.

Вручение так называемых "замечаний о экстремистской деятельности", продолжающиеся судебные процессы, политически и религиозно мотивированное незаконное лишение свободы, преследования общественных активистов имеет целью усилить тотальную атмосферу страха в оккупированном Крыму и принудительно вытеснить с полуострова наиболее активных обличителей или запугать их", - подчеркнули в заявлении.

В министерстве отмечают, что в то время, когда в Крыму продолжаются репрессии, РФ, злоупотребляя процедурными возможностями, манипулятивно продвигает своих фейковых эмиссаров на различные международные мероприятия.

"Их главной задачей является оправдание агрессивной политики и привитие международной толерантности к оккупации Россией Крымского полуострова. Эти усилия являются бесперспективными. Ни подобные откровенно пропагандистские операции Кремля, ни ничтожные квази-юридические акты оккупационной власти не могут изменить правового статуса Крыма как неотъемлемой составляющей территории Украины в пределах международно признанных границ или поколебать общую позицию международного сообщества по поддержке суверенитета и восстановления территориальной целостности нашего государства. Призываем международное сообщество усилить совместные усилия для развенчания мифов российской пропаганды, которая является элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств. Неприемлемым является также блокирование Россией надлежащего и беспрепятственного доступа международных мониторинговых миссий, прежде всего Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Автономную Республику Крым и г. Севастополя на выполнение резолюций ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168", - добавили в МИД.

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