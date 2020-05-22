Коронавирус В Китае за сутки всего четыре случая COVID-19, два из них - привозные

2020-05-22 18:32 237
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Власти КНР за прошедшие сутки зафиксировали на материковой части страны четыре случая инфицирования коронавирусом, летальных исходов - нет.

Как сообщил сегодня Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая, всего в медицинских учреждениях страны на данный момент находятся 82 пациента с коронавирусом. У восьми из них  заболевание протекает в тяжелой форме.

Сообщается, что среди новых случаев два местных были зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, остальные два - ввозные.

За все время выявлено 1 711 инфицированных, прибывших из-за рубежа, из них 1 668 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

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