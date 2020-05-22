Коронавирус США дали британской компании $1,2 млрд на разработку вакцины от COVID

2020-05-22 20:33 201

США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили минздрав США и британско-шведский концерн.

Столь значительная сумма позволят ускорить разработку вакцины и обеспечить поставку миллионов доз препарата в США. Вакцина, разрабатываемая AstraZeneca, находится еще в тестовой стадии. По заявлению концерна, компания располагает мощностями для производства одного миллиарда доз вакцины и ищет покупателей. AstraZeneca уже заручилась обещаниями на закупку у нее не менее 400 млн доз. Вакцина разрабатывается специалистами из Оксфордского университета.

Напомним, в апреле в Великобритании начались первые испытания вакцины AstraZeneca на людях.

Согласно планам, компания обеспечит поставки в Соединенное Королевство уже в сентябре. В США запуск поставок запланирован на позднюю осень.

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