Коронавирус Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая: детали

2020-05-23 14:30 234

Согласно решению правительства, с 25 мая Государственная миграционная служба Украины ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте ГМС.

Так, в частности, сообщается, что:

• подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС будут работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях);

• сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей);

• восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь" (кроме указанных областей).

В то же время, Миграционная служба призвала во время посещения подразделений следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров на заседании 20 мая принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня, однако некоторые ограничения ослабят.

Позже в Минздраве разъяснили, что будет разрешено в стране с 22 мая.

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