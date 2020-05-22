Коронавирус Запуск транспорта в Киеве: названо важное условие

2020-05-23 11:30 312
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В субботу, 23 мая, в столице возобновит работу наземный транспорт, однако в маршрутках стоячих пассажиров брать не будут.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский в эфире канала "Украина 24"

"С 23 мая с 12:00 начинает работать в обычном режиме наземный общественный транспорт без режима пропусков. И маршрутки", - огласил заместитель столичного мэра.

При этом в маршрутках и в электротранспорте будут действовать ограничения по количеству посадочных мест. Водителям запретят брать пассажиров больше, чем сидячих мест в транспортном средстве.

Завтра утром в КГГА по этому поводу состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы убедиться в готовности транспорта.

Столичное метро, как и планировалось, должно возобновить работу в понедельник, 25 мая.

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