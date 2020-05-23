Коронавирус За сутки в Украине серьезный прирост заболевших COVID-19

2020-05-23 11:00 525
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Проведено 10 248 исследований методом ПЦР.

По состоянию на 23 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 580 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 432 новых случая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«За прошлые сутки заболели 432 человека. Из них 60 детей и 93 медработники, были госпитализированы 107 человек. Зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровели 344 человека. В целом за все время пандемии заболели 20 580 человек», – сказал Степанов.

По информации министра, всего выздоровели 6929 человек, зафиксировано 605 летальных случаев.

За минувшие сутки проведено 10 248 исследований методом ПЦР.

 «Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 59, Львовской области – 45, Ровенской области – 45, г. Киев – 47», – сказал Степанов.

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