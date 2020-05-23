Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

Украинцев будут по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина
Об этом говорится в новом постановлении МОЗ.
Как известно, с 22 мая в Украине начали работу городские, пригородные и внутриобластные сообщения.
Из-за этого Министерство здравоохранения разработало особые рекомендации для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии.
Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко.
В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура, выше 37,2.
Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Массочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров.
Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест.
Добавим, что с 1 июня в Украине возобновляются пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем направлении. Эту информацию уже подтвердил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.