Коронавирус Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

2020-05-23 15:00 189

Украинцев будут по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина

Об этом говорится в новом постановлении МОЗ.

Как известно, с 22 мая в Украине начали работу городские, пригородные и внутриобластные сообщения.

Из-за этого Министерство здравоохранения разработало особые рекомендации для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии.

Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко.

В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура, выше 37,2.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Массочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров.

Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест.

Залы ожидания на автостанциях работать пока не будут, а в таких помещениях можно находиться одному человеку на 10 квадратных метров площади зала обслуживания пассажиров. Помимо этого, руководство автостанций не должны допускать скопления очередей перед кассами ради безопасности клиентов.