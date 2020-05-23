Коронавирус Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

2020-05-23 15:00 189
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинцев будут по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина

Об этом говорится в новом постановлении МОЗ.

Как известно, с 22 мая в Украине начали работу городские, пригородные и внутриобластные сообщения.

Из-за этого Министерство здравоохранения разработало особые рекомендации для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии.

Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко.

В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура, выше 37,2.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Массочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров.

Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест. 

 Залы ожидания на автостанциях работать пока не будут, а в таких помещениях можно находиться одному человеку на 10 квадратных метров площади зала обслуживания пассажиров. Помимо этого, руководство автостанций не должны допускать скопления очередей перед кассами ради безопасности клиентов.

Добавим, что с 1 июня в Украине возобновляются пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем направлении. Эту информацию уже подтвердил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

 В поездах "Укрзализныци" будут действовать похожие ограничительные меры: скрининг и наличие медицинских масок.
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом интересном в Украине и мире
 
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Уляна Супрун рассказала, как ездить в метро, чтобы не заразиться коронавирусом

2020-05-23 13:00 216

Потепление в Украине задерживается: синоптик рассказала о погоде в выходные

2020-05-23 12:00 231

Запуск транспорта в Киеве: названо важное условие

2020-05-23 11:30 312

ЮНИСЕФ обнародовал шокирующий доклад по условиям жизни в Украине во время карантина

2020-05-22 21:36 687

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

2020-05-23 15:00 189

Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая: детали

2020-05-23 14:30 234

Кабмин позволил не измерять температуру пассажирам перед входом в метро, но обязал носить маски

2020-05-23 14:00 186

Эксперты: чрезмерное использование антибиотиков против COVID-19 рискованно

2020-05-23 13:30 195
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..." 2020-05-23 15:00 189
Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая: детали 2020-05-23 14:30 234
Кабмин позволил не измерять температуру пассажирам перед входом в метро, но обязал носить маски 2020-05-23 14:00 186
Эксперты: чрезмерное использование антибиотиков против COVID-19 рискованно 2020-05-23 13:30 195

Лента

15:00 Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."
14:30 Миграционная служба ослабляет карантин с 25 мая: детали
14:00 Кабмин позволил не измерять температуру пассажирам перед входом в метро, но обязал носить маски
13:30 Эксперты: чрезмерное использование антибиотиков против COVID-19 рискованно
13:00 Уляна Супрун рассказала, как ездить в метро, чтобы не заразиться коронавирусом
12:30 Украинцам компенсируют деньги на карантине, заявление Фонда соцстрахования: «получат те, кто...»
12:00 Потепление в Украине задерживается: синоптик рассказала о погоде в выходные
11:30 Запуск транспорта в Киеве: названо важное условие
11:00 За сутки в Украине серьезный прирост заболевших COVID-19
10:30 Медики рассказали, какой напиток поможет укрепить сердце