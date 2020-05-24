Коронавирус Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19

2020-05-24 10:30 252

В Украине за сутки выявили 406 новых случаев коронавируса. Таким образом снижение числа новых случаев наблюдается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в воскресенье, 24 мая.

Так, сутками ранее было зафиксировано 432 новых случая Covid-19, а позавчера - 442.

Общее число зараженных с начала пандемии приближается к 21 тысяче.

По состоянию на 24 мая в мире насчитывается 5 407 350 инфицированный коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 344 015, а почти 2,25 миллиона человек выздоровели.

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