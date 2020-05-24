Коронавирус Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19

2020-05-24 10:30 252
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине за сутки выявили 406 новых случаев коронавируса. Таким образом снижение числа новых случаев наблюдается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в воскресенье, 24 мая.

Так, сутками ранее было зафиксировано 432 новых случая Covid-19, а позавчера - 442.

Общее число зараженных с начала пандемии приближается к 21 тысяче.

По состоянию на 24 мая в мире насчитывается 5 407 350 инфицированный коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 344 015, а почти 2,25 миллиона человек выздоровели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай, чем так опасен коронавирус

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Правила проезда в транспорте изменились, появился важный документ МОЗ: "Работать пока не будут..."

2020-05-23 15:00 735

Эксперты: чрезмерное использование антибиотиков против COVID-19 рискованно

2020-05-23 13:30 513

Украинцам компенсируют деньги на карантине, заявление Фонда соцстрахования: «получат те, кто...»

2020-05-23 12:30 573

Потепление в Украине задерживается: синоптик рассказала о погоде в выходные

2020-05-23 12:00 606

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В киевском метрополитене сделали разметки для пассажиров на время карантинных мер поездки

2020-05-24 13:30 222

Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко

2020-05-24 13:00 255

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

2020-05-24 12:00 228

Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19

2020-05-24 10:30 252
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В киевском метрополитене сделали разметки для пассажиров на время карантинных мер поездки 2020-05-24 13:30 222
Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко 2020-05-24 13:00 255
Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины 2020-05-24 12:00 228
Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19 2020-05-24 10:30 252

Лента

видео 15:00 Вооруженные силы США испытали лазерное оружие в Тихом океане
14:30 Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
14:00 В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране
13:30 В киевском метрополитене сделали разметки для пассажиров на время карантинных мер поездки
13:00 Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко
12:30 Видеофиксация нарушений ПДД: какие основания для обжалования штрафа
12:00 Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины
11:30 Пенсии будут платить по-новому, Кабмин решил резко изменить правила: кто получит деньги первым
11:00 Смерть депутата Давыденко: полиция расследует умышленное убийство
10:30 Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19