Коронавирус Ноль больных! Есть первая страна Евросоюза, победившая коронавирус

2020-05-26 09:10 546

В Черногории все ранее инфицированные коронавирусом пациенты излечились от этой болезни. Таким образом Черногория первая в Европе победила эпидемию.

Как сообщил президент Черногории Мило Джованович, Институт общественного здоровья в Подгорице 20 дней подряд не фиксировал новых случаев заболевания.

"Ноль больных!.. Государственные органы власти и все черногорское общество продемонстрировали высокий уровень ответственности в решении этой проблемы, а наша система здравоохранения доказала, что она организована, предана своему делу и компетентна", - заявил Джованович.

Напомним, первый случай коронавируса обнаружили в Черногории 17 марта. Всего власти сообщали о 324 заболевших и девяти умерших вследствие заражения.

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