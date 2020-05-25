Коронавирус Сколько зараженных коронавирусом в разных областях Украины

2020-05-25 12:43 243

За минувшие сутки зафиксированы 259 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране диагностировано 21 245 случаев инфицирования Covid.

Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов, из всех зафиксированных случаев 623 являются летальными, еще 7234 пациента выздоровели.

Сколько зараженных коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 892 случая

Волынская область - 783 случая

Днепропетровская область - 875 случаев

Донецкая область - 148 случаев

Житомирская область - 641 случай

Закарпатская область - 1082 случая

Запорожская область - 415 случаев

Ивано-Франковская область - 1281 случай

Кировоградская область - 478 случаев

г. Киев - 2652 случая

Киевская область - 1437 случаев

Львовская область - 1360 случаев

Луганская область - 43 случая

Николаевская область - 281 случай

Одесская область - 832 случая

Полтавская область - 266 случаев

Ровенская область - 1434 случая

Сумская область - 166 случаев

Тернопольская область - 1121 случай

Харьковская область - 912 случаев

Херсонская область - 177 случаев

Хмельницкая область - 364 случая

Черновицкая область - 3083 случая

Черкасская область - 391 случай

Черниговская область - 131 случай

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