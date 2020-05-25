За минувшие сутки зафиксированы 259 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране диагностировано 21 245 случаев инфицирования Covid.
Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов, из всех зафиксированных случаев 623 являются летальными, еще 7234 пациента выздоровели.
Сколько зараженных коронавирусом в областях Украины:
Винницкая область - 892 случая
Волынская область - 783 случая
Днепропетровская область - 875 случаев
Донецкая область - 148 случаев
Житомирская область - 641 случай
Закарпатская область - 1082 случая
Запорожская область - 415 случаев
Ивано-Франковская область - 1281 случай
Кировоградская область - 478 случаев
г. Киев - 2652 случая
Киевская область - 1437 случаев
Львовская область - 1360 случаев
Луганская область - 43 случая
Николаевская область - 281 случай
Одесская область - 832 случая
Полтавская область - 266 случаев
Ровенская область - 1434 случая
Сумская область - 166 случаев
Тернопольская область - 1121 случай
Харьковская область - 912 случаев
Херсонская область - 177 случаев
Хмельницкая область - 364 случая
Черновицкая область - 3083 случая
Черкасская область - 391 случай
Черниговская область - 131 случай
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