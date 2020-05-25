Коронавирус Сколько зараженных коронавирусом в разных областях Украины

2020-05-25 12:43 243
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За минувшие сутки зафиксированы 259 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране диагностировано 21 245 случаев инфицирования Covid.

Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов, из всех зафиксированных случаев 623 являются летальными, еще 7234 пациента выздоровели.

Сколько зараженных коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 892 случая

Волынская область - 783 случая

Днепропетровская область - 875 случаев

Донецкая область - 148 случаев

Житомирская область - 641 случай

Закарпатская область - 1082 случая

Запорожская область - 415 случаев

Ивано-Франковская область - 1281 случай

Кировоградская область - 478 случаев

г. Киев - 2652 случая

Киевская область - 1437 случаев

Львовская область - 1360 случаев

Луганская область - 43 случая

Николаевская область - 281 случай

Одесская область - 832 случая

Полтавская область - 266 случаев

Ровенская область - 1434 случая

Сумская область - 166 случаев

Тернопольская область - 1121 случай

Харьковская область - 912 случаев

Херсонская область - 177 случаев

Хмельницкая область - 364 случая

Черновицкая область - 3083 случая

Черкасская область - 391 случай

Черниговская область - 131 случай

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек

2020-05-25 14:45 174

США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома

2020-05-25 14:11 219

Как изменился за выходные официальный курс доллара и евро

2020-05-25 13:42 234

КАРТА Сегодня в Украину придут холодные дожди, к ночи температура сильно упадет

2020-05-25 12:16 378

Еще новости в разделе "Коронавирус"

фото Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19

2020-05-25 17:00 36

Когда начнут продавать железнодорожные билеты? В Кабмине ответили

2020-05-25 16:30 87

МИД раскрыл точные данные по заражению украинцев за границей

2020-05-25 15:46 129

COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек

2020-05-25 14:45 174
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

фото Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19 2020-05-25 17:00 36
Когда начнут продавать железнодорожные билеты? В Кабмине ответили 2020-05-25 16:30 87
МИД раскрыл точные данные по заражению украинцев за границей 2020-05-25 15:46 129
COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек 2020-05-25 14:45 174

Лента

фото 17:00 Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19
16:30 Когда начнут продавать железнодорожные билеты? В Кабмине ответили
15:51 Виктор Ляшко «поднялся» благодаря уголовнику и его СПИД-инфицированию
15:46 МИД раскрыл точные данные по заражению украинцев за границей
15:12 Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию
14:45 COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек
14:11 США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома
13:42 Как изменился за выходные официальный курс доллара и евро
фото 13:14 ЧП в Одесской области - в реке утонуло авто с пограничниками
12:43 Сколько зараженных коронавирусом в разных областях Украины