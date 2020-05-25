Коронавирус Когда начнут продавать железнодорожные билеты? В Кабмине ответили

2020-05-25 16:30 66
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Билеты поступят в продажу, как только региональные комиссии по сообщат о благоприятной эпидситуации в областях.

Укрзализныця начнет продажу билетов на поезда после того, как во всех областях сообщат об эпидемической готовности к запуску пассажирских перевозок. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в понедельник, 25 мая.

"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

На данный момент дальнейшее смягчение карантина невозможно в восьми областях: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.

Ранее в Укрзализныце заявили, что готовы возобновить пассажирские перевозки с 1 июня.

Напомним, второй этап смягчения карантина начался на прошлой неделе:

с 22 мая разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);

с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;

с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки; железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;

а с 15 июня могут возобновить авиаперевозки.

В целом карантин продлен до 22 июня. Он будет применяться адаптивно. В данный момент ко второму этапу смягчения ограничений не могут перейти 8 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская, и Черновицкая области.

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