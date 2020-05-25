Медики назвали основную мишень коронавируса в организме

2020-05-25 19:30 366

Медики из США назвали основную мишень коронавируса в организме больного человека. Возбудитель негативно воздействует на эритроциты, а уже потом атакует дыхательную систему.

Нефролог Хани Мухфуз рассказал, что COVID-19 не является причиной развития ОРЗ и пневмонии. Вирус бьет по эритроцитам и лишает их возможности переносить кислород. В связи с эти в легких начинаются застойные процессы, приводящие к воспалению.

Ученые со всего мира продолжают создавать вакцину от коронавируса. Российские специалисты добились отличных результатов и стали первыми, кто в рамках клинических исследований ввел себе препарат. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. В их организме выработаны антитела к КВИ.

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