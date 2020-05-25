Коронавирус Как изменятся правила авиаперелетов в Европу для украинцев

2020-05-25 20:00 327

15 июня в Украине планируют начать снимать запрет на пассажирские авиаперевозки - а значит, станут возможными регулярные авиарейсы. И если в Киеве не произойдет масштабного вспышки заболевания, столичные аэропорты так же должны восстановить работу (и вспышка не обязательно помешает - доказано Кличко на прошлых выходных).

Об этом сообщает Европейская правда.

Украина - не единственная, кто готовится к новому авиасезону: европейские авиакомпании медленно восстанавливают работу. Впрочем, это не значит, что уже через три недели можно будет собирать вещи для путешествия в европейские города.

Во-первых, ЕС еще не позволяет въезд иностранцам, кроме исключительных категорий. Этот запрет действует до 15 июня, и поступают противоречивые сигналы о том, что его отменят. Без выполнения этого условия рейсы не возобновятся, говорят в правительстве.

Во-вторых, путь к оживлению авиасообщения будет долгим и болезненным. Даже для европейских городов. А Украина имеет дополнительную проблему: нашей COVID-статистике в ЕС не верят. Поэтому Киев опасностью приравнен к очагу пандемии, что требует от европейских авиакомпаний особых мер безопасности и делает полеты в Украину менее интересными.

Но даже после того, как самолеты полетят, придется привыкать к новым правилам пользования ими. Перелеты без дьюти-фри в самолете, без ручной клади и без права стоять в очереди в туалет становятся новой реальностью - говорится в новых авиационных правилах, принятых Евросоюзом.

Кого не пустят на самолет?

- Самолеты со свободной зоной для изоляции больных.

- Безлюдные аэропорты.

-Только сертифицированные медицинские маски на пассажирах.

- Новая процедура посадки и высадки из самолета.

Это - неполный список новых правил, одобренных Европейским агентством по авиабезопасности (ЕААБ), которые будут действовать в Евросоюзе на время пандемии. Агентство обещает их регулярно пересматривать - после появления новых данных о коронавирусе, после уменьшения или, наоборот, увеличение оборотов эпидемии. И хотя Украина не обязана применять европейские правила - но с высокой вероятностью сделает это, ведь крупнейшие украинские компании летают в страны ЕС, а, следовательно, все равно должны приспосабливаться к тамошним правилам.

"Право заходить к терминалам аэропортов будут только пассажиры, экипаж и сотрудники. Человека, который сопровождает пассажира, допускать только в особых случаях, например для сопровождения несовершеннолетнего или пассажира с инвалидностью", - предписывает ЕААБ.

Привычные для многих встречи с родственниками в аэропорту также изменятся - ждать придется разве что на улице. А в небольших аэропортах, где за пределами терминала нет возможности спрятаться даже от дождя, это крайне усложняет встречи по прилету близких, гостей или коллег (что, собственно, и является целью новых правил).

Могут пассажиру отказать в посадке из-за подозрения в том, что он болен COVID-19? Да, вполне.

"Под раздачу" могут попасть люди с повышенной температурой, особенно те, у кого она выше 38 °. Впрочем, агентство ЕС рекомендует странам-членам думать над отказом от тотальной проверки температуры. Она признана неэффективной, поскольку не дает реальной защиты от вируса и генерирует много ложных запретов.

Зато авиакомпаниям рекомендуют "мотивировать" пассажиров не приходить на посадку, если они чувствуют себя плохо. Например, позволять изменять даты путешествия без штрафа даже в момент для тех, кто предоставит справку от врача о подозрении на COVID-19.

Также, по новым правилам, пассажира могут выставить на улицу, если персонал аэропорта заметит нарушителя эпидемических правил.

"Пассажирам, не соблюдающим меры безопасности, должно быть отказано в допуске в терминал, в салон самолета, или высажено с рейса, если инцидент произошел до закрытия дверей", - говорится в документе.

А вот "паспортов иммунитета" для тех, кто переболел COVID-19, и, скорее всего, не заболеет второй раз, не будет. По этому вопросу ЕС поставил точку.

Что изменится в аэропортах?

Главным изменением в самом аэропорту будут очереди. Все они (на регистрацию, проверку безопасности, паспортный контроль и т.п.) должны иметь «социальное дистанцирование» - в авиаправилах ЕС оно определено 1,5 метра. А это значит, что все процедуры будут заметно продолжительнее, поэтому приходить на регистрацию рекомендуют заранее.

Одна из немногих хороших новостей для тех, кто хочет видеть перелеты похожими на обычные - авиавласти ЕС рекомендует идти к открытию так называемых "некритических аэропортовых сервисов", то есть магазинов duty-free, кафе/ресторанов, бизнес-лаунж и т.д., начав с тех, которые позволяют сохранять социальную дистанцию.

"Там, где эти заведения не открыты, (пассажирам) должна бесплатно предоставляться вода", - требуют правила ЕС.

Несколько неожиданным оказалось решение авиарегулятора по маскам.

В аэропортах разрешены только медицинские маски; самодельные - не допускаются.

Как объясняет ЕААБ, "несертифицированные" маски имеют не гарантированную эффективность, поэтому решили остановиться только на медицинских. Конечно, аэропортовый персонал не будет проверять сертификат, но тем, кто привык использовать вместо маски шарфы, баффы и т.д., на время перелета придется изменить привычку.

Масочное правило действует "для всех пассажиров от момента входа в аэропорт отправления и до выхода из терминала в аэропорту прибытия", но оно содержит несколько исключений.

"Исключение из обязательства носить маски может быть сделано для пограничного контроля, контроля безопасности и т.д., а также для детей младше 6 лет и для лиц, которые по медицинским причинам не надевают маски", - говорится в регулировании.

Причем на один перелет может потребоваться несколько масок, напоминает агентство. Авиакомпании напоминают пассажирам, маску необходимо менять каждые 4 часа. Это означает, что даже в перелете из Киева в большинство столиц ЕС понадобится по две маски - учитывая время ожидания на рейс и прохождения процедур по прилету.

Поэтому маски должны быть доступны (например, для продажи) уже в аэропорту и, желательно, в самолетах, настаивает ЕААБ: "Авиакомпании должны иметь в запасе достаточное количество масок для пассажиров, особенно на дальнемагистральных рейсах".

Сообщалось, что некоторые компании раздают маски бесплатно во время длительных перелетов, однако правилом это не стало.

И, наконец, отдельной историей станет вход в самолет и выход из него. Те, кому приходится летать сейчас, рассказывают, что эта процедура стала очень длительной, особенно когда пассажиров из самолета забирают автобусами.

Без туалета, еды, багажа и с местами для больных

После публикации рекомендаций ЕС немало авиакомпаний вздохнули с облегчением: опасное для них предложение было отвергнуто. Некоторое время назад дискутировалась возможность, что авиакомпании обяжут блокировать среднее кресло, уменьшая на треть емкость самолета и минимизировать различие между бизнес- и эконом-классом.

Эту идею, в конце концов, отвергли.

Впрочем, изменений в полете будет очень много.

Во-первых, ручная кладь становится почти запретной.

"Авиакомпании приняли меры, которые минимизируют количество багажа в салоне, чтобы ускорить посадку и высадку - для этого следует предлагать сдавать сумки на регистрации в качестве зарегистрированного багажа", - говорится в правилах ЕС.

Каждая авиакомпания будет решать сама, как она будет выполнять эту норму. Часть авиалиний, например Turkish Airlines, объявили, что бесплатно принимать в багаж дополнительную сумку весом 8 кг и поэтому позволят брать в салон лишь небольшие сумки. До сих пор не понятно, что решат делать лоукост-авиалинии, для которых зарегистрированный багаж - важная статья дохода.

Продажа duty-free товаров в полете (еще один источник дохода) подпадает под полный запрет.

А еще новые правила ЕС предписывают авиакомпаниям не допускать создания очередей в туалеты, и вообще: ходить салоном без причины запрещено. И хотя есть сомнения в возможности полноценно выполнять эту норму на заполненных рейсах, помочь может следующее правило.

Авиакомпаниям рекомендовали уменьшить питание, которое предлагается пассажирам - как бесплатно, так и за деньги. По отзывам пассажиров, на рейсах в Европе чай, кофе и алкоголь в эконом-классе теперь не раздают, и больше всего пострадало обслуживание в бизнес-классе.

И главное. Если вы считаете, что во времена коронавируса вам гарантированы полупустые самолеты, то вынуждены разочаровать.

Очень показателен опыт США, где авиарейсы не прекращались, только сократилась их частота, но пассажиропоток упал на 95%.

Из-за этого часть рейсов действительно летает почти пустыми, но далеко не все. В соцсетях полно фото от пассажиров, которые сводят на нет идею о «социальном дистанцировании».

В новых правилах ЕС нет указания о количестве свободных мест в салоне, но все же просят не заполнять самолет на 100%, ведь в нем должно остаться место для изоляции больных.

ЕААБ определила подробную процедуру в случае, если во время перелета у кого из пассажиров заметят симптомы заболевания, характерные также для COVID-19, а именно "высокую температуру, постоянный кашель, рвоту, диарею, затруднение дыхания и симптомы, подобные грипп ". Такой пассажир должен быть перемещен в, так сказать, "изолятор", созданный в последнем ряду самолета. В качестве альтернативы, места пассажиров из двух рядов вокруг подозрительного пассажира должны быть освобождены.

Один из туалетов, а также один из стюардов долен быть зарезервирован исключительно по этим больным (или несколькими больными).

По прибытию подозрительного пассажира выпускать из самолета последним. Стюард, который обслуживал рискового пассажира, уходит на 14-дневный изоляцию (которая, впрочем, прерывается, если тест больного с самолета окажется отрицательным). Пассажирам, сидящим в двух рядах от возможного больного, также рекомендуют самоизоляцию и сообщают об этом властям в аэропорту прибытия.

Есть все основания полагать, на рейсах из Киева эти меры будут соблюдать по максимуму - ведь авиационные власти ЕС внесли столицу Украины в перечень городов с особым риском.

Но войдут жители Украины в список тех, для кого Шенген снова откроет свои двери? Это до сих пор остается под вопросом.

Среди факторов, которые будут определять ответ, стоит выделить два.

Первое - это развитие эпидемии в Украине и способность Киева убедить ЕС в честности этих данных. Это определит готовность других стран ЕС открывать двери для наших граждан, а также условия их въезда.

Второе - это готовность украинской власти к обратному шагу, то есть открытие своей границы для граждан данной страны. Взаимность остается ключевым условием смягчения карантина. И это будет еще одним испытанием для правительства.

Ведь общественное возмущение, которое было во время попыток ограничить выезд работников, может вернуться в многократном масштабе. Вину за срыв отпусков общество положит именно на правительство, вспомнив премьер-министру заявления о том, что из-за карантина "5 000 000 000 долларов не уедет из Украины во время летнего туристического сезона".

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