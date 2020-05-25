Коронавирус Ляшко рассказал, как избежать второй волны COVID

2020-05-25 20:30 237

Только два обстоятельства позволят Украине избежать второй волны коронавируса: COVID-19 потеряет свою агрессивность или создадут вакцину.

Украина может избежать второй волны коронавируса при двух обстоятельствах. Что именно поможет спастись от повторной эпидемии в эфире канала Украина 24 рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в понедельник, 25 мая.

“Первая – это когда во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность, так как это было с вирусом SARS в предыдущие годы. Тогда мы можем четко сказать – он потерял агрессивность, не вызывает болезнь человека, он сам пойдет на спад, второй волны не будет. Второе, где мы можем избежать вспышки – это разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда действительно удастся предотвратить вторую волну”, – пояснил замминистра.

Если этих двух обстоятельств не произойдет, то циркуляция коронавируса будет продолжаться, как и других гриппоподобных заболеваний, что будет приводить к новым вспышкам болезни, уточнил он.

Также Ляшко отметил, что эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина.

“Если мы будем придерживаться этих требований, мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется. Она может совпасть с другими волнами острых респираторных заболеваний, таких как грипп или аденовирусная инфекция. Тогда будет достаточно сложно управлять такими ситуациями”, – рассказал санитарный врач.

Ранее ученые КПИ имени Игоря Сикорского смоделировала дальнейшее течение пандемии коронавируса в Украине. Согласно их прогнозам, первая волна заболевания закончится в Украине до конца сентября. Но уже в октябре-ноябре может начаться вторая волна.

Отметим, за минувшие сутки в Украине выявили всего 259 новых случаев коронавируса, что является минимумом более чем за месяц. По прогнозам ученых КПИ, начало спада пандемии коронавируса ожидается в конце мая.

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