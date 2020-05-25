Украина Синоптик сообщила, как долго циклон над Черным морем будет портить погоду в Украине

2020-05-25 22:00 327

Противная и холодная погода продолжится в Украине и во вторник, 26 мая. Циклон над Черным морем и Турцией принесет дожди в большинство областей. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6 +12 градусов, а днем ​​+13 +17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17 +20 градусов", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, завтра в Киеве также будет дождливо и прохладно. Ночью похолодает до +10 градусов, а днем ​​потеплеет только до +14.

"Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. А так, чтобы наконец почувствовать, что человеческое тепло бывает - с 1-2 июня мы доберемся до +20 градусов и даже попробуем их перемахнуть", - обещает синоптик.

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