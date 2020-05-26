Коронавирус Украина и Турция начали восстанавливать взаимное авиасообщение

2020-05-27 10:39 207

Украина и Турция достигли договоренности о начале процедур по восстановлению взаимного авиасообщения. Это произошло во время встречи замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией", - сообщает пресс-служба украинского МИД.

Дипломаты инициировали запуск переговорного процесса между компетентными органами Украины и Турции относительно туристических путешествий.

Боднар и Гюльдере также договорились активизировать консультации на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, чтобы обеспечить подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, а также начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

Официальная Анкара ранее предоставила право пересекать границу Турции с целью лечения гражданам 31 страны, в числе которых и Украина.

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