Украина Украинцы возмущены идее Минобразования с сентября снова дистанционно учить детей

2020-05-26 10:40 525
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С начала нового учебного года школьники будут учиться по технологиям дистанционного обучения. Кроме того, материал, который пришелся на период карантина, дети будут усваивать по индивидуальному подходу.

Об этом рассказала в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах", - сказала Мандзий, передает news.bigmir.net.

Родители украинских школьников, мягко говоря, не в восторге от таких планом Минобразования. В Соцсетях люди бурно обсуждают идею фактически заменить живое общение детей в том числе и с учителями, на телеуроки.

Многие усмотрели в этом попытку вырастать поколение не особо умных украинцев, которыми легко управлять.

Есть также родители, которые считают, что таким образом Минобразования хочет банально сэкономить на зарплатах учителям. Разумеется в ущерб обучению детей, которые сидя перед телевизором "учатися разве что кнопки на пульте нажимать".

Лишь небольшая часть украинцев придерживаются мнения, что если ребенок тянется к знаниям, то он их получит. И форма обучения тут особой роли не играет.

Также глава МОН рассказала, что до конца июня в учреждения общего и среднего образования будут направлены рекомендации для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего года.

Чиновница отметила, что МОН не устанавливает сроки, но эту работу предусматривают сделать в сентябре. 

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