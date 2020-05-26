В Минздраве раскрыли правду о массовом заражении медиков коронавирусом

В Украине коронавирусом заразились более 4 тысяч медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4 тыс. 112 человек, - медики", - заявил Степанов.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что украинские больницы не были готовы к пандемии коронавируса: не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок, не были просчитаны маршруты доставки больных.
Министр он отметил, что для работы медиков необходим 3-месячный запас средств индивидуальной защиты.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас медсредств борьбы с коронавирусом.
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