Коронавирус Третий этап отмены карантина в Украине - с 1 июня запустят поезда и автобусы дальнего следования

2020-05-27 08:12 27
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В первый день лета произойдет очередное послабление карантинных ограничений. В регионах, где динамика заражения пошла на спад, начнут работать спортзалы и бассейны. Также планируется запуск железнодорожных и автомобильных межобласных перевозок.

С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода страны из карантина. С началом лета откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

"Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы", - добавил он.

Ляшко отметил, что вскоре Минздрав опубликует рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.

"Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу", - добавил замминистра.

Ляшко напомнил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тысяч населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).

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