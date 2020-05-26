Коронавирус Названы области, которые не готовы к резкому смягчению карантина

2020-05-27 10:14 273
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Как сообщил замминистра здравоохранения, главный гсанитарный врач Виктор Ляшко, на сегодня только в одной области показатель загруженности клиник пациентами с COVID-19 превышает 50% - это Черновицкая область. Однако показаний для отмены карантина нет еще в ряде регионов.

Так, к переходу на второй уровень карантина остаются неготовыми Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровненская и Черновицкая области.

Также показателю среднего количества тестирований на COVID-19 не соответствуют три области.

"Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА, оно должно составлять больше чем 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. Сегодня мы перечислили новые показатели, и по тестированиям у нас не проходят на данный момент Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения)", - отметил главный он.

Также показателям инцидентности за последние семь дней не отвечают Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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