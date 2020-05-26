Коронавирус Железнодорожные пассажирские перевозки запустят уже на этой неделе

2020-05-27 08:37 282
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Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине запустят уже на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось.

Как заявил в эфире ТВ министр инфраструктуры Владислав Криклий, билеты на поезда появятся в продаже уже в среду-четверг. Цены на них расти не будут, но летом ожидается сезонное подорожание.

Первыми пассажиров повезут пригородные электрички, потом поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночныепоезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу. При этом железная дорога будет работать с ограничениями в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта.

"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул Криклий.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця начнет продажу билетов на поезда после того, как во всех областях сообщат об эпидемической готовности к запуску пассажирских перевозок. На данный момент к ослаблению карантинных ограничений не готовы семь областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская, и Черновицкая области.

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