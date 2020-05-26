Коронавирус Ляшко разъяснил, что откроется с 1 июня

2020-05-26 18:00 123
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Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие заведения откроются с 1 июня.

Как передает Хвиля, об этом он сообщил во время брифинга.

Так, по словам Ляшко, с 1 июня в Украине откроются спортзалы, бассейны, а также начнется посещение образовательных занятый в группе не больше 10 человек.

«С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например – начнут работу автошколы. Также с 1 июня планируется запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом», – рассказал главный санитарный врач.

Он также отметил, что в скором времени на сайте Минздрава появятся рекомендации относительно открытия спортзалов и бассейнов.

«О бассейнах и спортзалах в ближайшее время, на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации по поводу противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владелец примет решение открывать спортивный зал и бассейн», – заявил Ляшко.

Ранее «Хвиля» писала, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в стране разрешат массовые мероприятия после того, как не будет угрозы жизни и здоровью граждан.

Он подчеркнул, что отмена ограничений на проведение массовых мероприятий является не возможной до тех пор, пока для здоровья и жизни людей существуют риски.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании угрозы второй волны заболевания коронавирусом. Он также отметил, что Украина сравнительно хорошо справилась с первой волной коронавирусной инфекции.

Читайте также, после открытия метрополитена в Киеве вход в него будет запрещен лицам без масок и с признаками респираторных заболеваний.

«В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания», – говорится в распоряжении.

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