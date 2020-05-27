72-й день карантина: в Украине уже почти 22 тысячи зараженных COVID-19
2020-05-27 13:45 192
По состоянию на сегодняшний день, 27 мая, в Украине зафиксировано уже 21 905 случаев коронавируса Covid-19. В семи областях страны и столице число инфицированных превышает психологическую отметку в тысячу человек.
По данным МОЗ, в общем 658 случаев заражения завершились смертью пациента, еще 7 995 украинцев выздоровели. Динамика заражения держится на стабильном уровне, за минувшие сутки зафиксирован 321 новый случай.
Ситуация с заражением коронавирусом в регионах:
- Винницкая область — 932 случая
- Волынская область — 814 случаев
- Днепропетровская область — 905 случаев
- Донецкая область — 155 случаев*
- Житомирская область — 660 случаев
- Закарпатская область — 1104 случая
- Запорожская область — 420 случаев
- Ивано-Франковская область — 1327 случаев
- Кировоградская область — 489 случаев
- г. Киев — 2739 случаев
- Киевская область — 1474 случая
- Львовская область — 1443 случая;
- Луганская область — 45 случаев*
- Николаевская область — 281 случай
- Одесская область — 853 случая
- Полтавская область — 267 случаев
- Ровенская область — 1514 случаев
- Сумская область — 166 случаев
- Тернопольская область — 1126 случаев
- Харьковская область — 959 случаев
- Херсонская область — 177 случаев
- Хмельницкая область — 381 случай
- Черновицкая область — 3144 случая
- Черкасская область — 393 случая
- Черниговская область — 137 случаев
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
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