Коронавирус 72-й день карантина: в Украине уже почти 22 тысячи зараженных COVID-19

2020-05-27 13:45 192

По состоянию на сегодняшний день, 27 мая, в Украине зафиксировано уже 21 905 случаев коронавируса Covid-19. В семи областях страны и столице число инфицированных превышает психологическую отметку в тысячу человек.

По данным МОЗ, в общем 658 случаев заражения завершились смертью пациента, еще 7 995 украинцев выздоровели. Динамика заражения держится на стабильном уровне, за минувшие сутки зафиксирован 321 новый случай.

Ситуация с заражением коронавирусом в регионах:

Винницкая область — 932 случая

Волынская область — 814 случаев

Днепропетровская область — 905 случаев

Донецкая область — 155 случаев *

Житомирская область — 660 случаев

Закарпатская область — 1104 случая

Запорожская область — 420 случаев

Ивано-Франковская область — 1327 случаев

Кировоградская область — 489 случаев

г. Киев — 2739 случаев

Киевская область — 1474 случая

Львовская область — 1443 случая;

Луганская область — 45 случаев *

Николаевская область — 281 случай

Одесская область — 853 случая

Полтавская область — 267 случаев

Ровенская область — 1514 случаев

Сумская область — 166 случаев

Тернопольская область — 1126 случаев

Харьковская область — 959 случаев

Херсонская область — 177 случаев

Хмельницкая область — 381 случай

Черновицкая область — 3144 случая

Черкасская область — 393 случая

Черниговская область — 137 случаев

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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