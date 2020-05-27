Коронавирус 72-й день карантина: в Украине уже почти 22 тысячи зараженных COVID-19

2020-05-27 13:45 192
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По состоянию на сегодняшний день, 27 мая, в Украине зафиксировано уже 21 905 случаев коронавируса Covid-19. В семи областях страны и столице число инфицированных превышает психологическую отметку в тысячу человек.

По данным МОЗ, в общем 658 случаев заражения завершились смертью пациента, еще 7 995 украинцев выздоровели. Динамика заражения держится на стабильном уровне, за минувшие сутки зафиксирован 321 новый случай. 

Ситуация с заражением коронавирусом в регионах:

  • Винницкая область — 932 случая
  • Волынская область — 814 случаев
  • Днепропетровская область — 905 случаев
  • Донецкая область — 155 случаев*
  • Житомирская область — 660 случаев
  • Закарпатская область — 1104 случая
  • Запорожская область — 420 случаев
  • Ивано-Франковская область — 1327 случаев
  • Кировоградская область — 489 случаев
  • г. Киев — 2739 случаев
  • Киевская область — 1474 случая
  • Львовская область — 1443 случая;
  • Луганская область — 45 случаев*
  • Николаевская область — 281 случай
  • Одесская область — 853 случая
  • Полтавская область — 267 случаев
  • Ровенская область — 1514 случаев
  • Сумская область — 166 случаев
  • Тернопольская область — 1126 случаев
  • Харьковская область — 959 случаев
  • Херсонская область — 177 случаев
  • Хмельницкая область — 381 случай
  • Черновицкая область — 3144 случая
  • Черкасская область — 393 случая
  • Черниговская область — 137 случаев

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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