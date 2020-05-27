Коронавирус В этом году День Киева пройдет в режиме онлайн - программа 31 мая

2020-05-28 10:41 180

День Киева, который состоится 31 мая, в этом году будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.

"В эфире телеканала Киев утром будет идти праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов Прогулки по Киеву, Киев, который мы любим, Портреты и Истории", - сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, состоится трансляция Пробега под каштанами, который в этом году пройдет в режиме онлайн.

Также на День Киева запланировано начало работы столичных фонтанов.

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