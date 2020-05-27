Коронавирус 30 мая в Польше резко ослабят карантин - разрешат не носить маску

2020-05-28 09:38 228

В Польше в ближайший уикенд частично снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. А еще через неделю разрешат открыть кинотеатры, бассейны и филармонии. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

С 30 мая на улице можно будет не носить маски в случае, если между людьми соблюдается дистанция два метра. Также отменяется ограничение количества посетителей магазинов.

С 6 июня в Польше разрешат открыть кинотеатры, бассейны и филармонии. При этом в кинотеатрах заполняемость не должна превышат 50% мест. Закрытыми останутся дискотеки и клубы. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский пояснил, что смягчение карантина стало возможно из-за хорошего уровня готовности госпиталей к лечению пациентов с коронавирусом. При этом он отметил, что это не означает конца эпидемии.

"Она есть, могут появляться новые очаги. Поэтому соблюдаем дистанцию, а если не соблюдаем – то маски", - сказал Шумовский.

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