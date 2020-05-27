Коронавирус Украинцам готовят "сюрприз" с абонплатой на электроэнергию: сколько придется платить

2020-05-27 19:00 519
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинцы будут платить за электроэнергию по новым правилам. Теперь платежки будут приходить как за саму электроэнергию, так и за ее транспортировку.

Об этом сообщили источники "Обозревателя" в Кабмине.

Отметим, что недавно в Украине аналогичным способом разделили платежки за газ, в результате чего общая сумма услуги выросла. Ожидается, что плату за транспортировку электроэнергии отдельно введут в новую платежку уже со следующего года.

По данным собеседников издания, уже в 2021 году тарифы для населения могут повысить. В Кабмине говорят, что несмотря на рекомендации со стороны Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетики (НКРЭКУ), в 2020 году тарифы на электроэнергию повышаться не будут.

"Сейчас просто не время. Мы пришли к ситуации, когда и регулятор, и министерство в своих предложениях не могут исключить вопрос отмены перекрестного субсидирования, что приведет к росту тарифа для населения, но пересматривать эти тарифы в 2020 году никто не будет", – отмечает источник издания.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцам напомнили о социальном дистанцировании после ослабления карантина

2020-05-20 21:00 795

В Киеве готовят повышение тарифов на воду

2020-05-19 18:30 750

В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт

2020-05-14 22:00 1122

Врач объяснила, стоит ли украинцам ехать за границу на отдых во время эпидемии COVID-19

2020-05-12 19:00 1185

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Медики назвали органы, которые нужно проверить после перенесенного коронавируса

2020-05-27 20:30 60

В Украине продлили налоговые льготы на период карантина: кто сможет не платить

2020-05-27 19:30 129

Украинцам готовят "сюрприз" с абонплатой на электроэнергию: сколько придется платить

2020-05-27 19:00 519

В Киеве и Киевской области возобновили оформление загранпаспортов

2020-05-27 18:30 147
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Медики назвали органы, которые нужно проверить после перенесенного коронавируса 2020-05-27 20:30 60
В Украине продлили налоговые льготы на период карантина: кто сможет не платить 2020-05-27 19:30 129
Украинцам готовят "сюрприз" с абонплатой на электроэнергию: сколько придется платить 2020-05-27 19:00 519
В Киеве и Киевской области возобновили оформление загранпаспортов 2020-05-27 18:30 147

Лента

20:30 Медики назвали органы, которые нужно проверить после перенесенного коронавируса
видео 20:00 SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн-трансляция
20:00 Погода на 28 мая: циклон с юга принесет еще больше дождей с грозами
19:30 В Украине продлили налоговые льготы на период карантина: кто сможет не платить
19:00 Украинцам готовят "сюрприз" с абонплатой на электроэнергию: сколько придется платить
18:30 В Киеве и Киевской области возобновили оформление загранпаспортов
18:00 Доллар в обменниках ускорил рост
17:30 Украинцев обложили новой данью: сколько и за что теперь сдерет государство
17:00 Укрзализныця запустила еще ряд поездов: список
16:30 Зарубежный отдых для украинцев станет еще менее доступным