Коронавирус Украинцам готовят "сюрприз" с абонплатой на электроэнергию: сколько придется платить

2020-05-27 19:00 519

Украинцы будут платить за электроэнергию по новым правилам. Теперь платежки будут приходить как за саму электроэнергию, так и за ее транспортировку.

Об этом сообщили источники "Обозревателя" в Кабмине.

Отметим, что недавно в Украине аналогичным способом разделили платежки за газ, в результате чего общая сумма услуги выросла. Ожидается, что плату за транспортировку электроэнергии отдельно введут в новую платежку уже со следующего года.

По данным собеседников издания, уже в 2021 году тарифы для населения могут повысить. В Кабмине говорят, что несмотря на рекомендации со стороны Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетики (НКРЭКУ), в 2020 году тарифы на электроэнергию повышаться не будут.

"Сейчас просто не время. Мы пришли к ситуации, когда и регулятор, и министерство в своих предложениях не могут исключить вопрос отмены перекрестного субсидирования, что приведет к росту тарифа для населения, но пересматривать эти тарифы в 2020 году никто не будет", – отмечает источник издания.

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