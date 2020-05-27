Коронавирус В Украине продлили налоговые льготы на период карантина: кто сможет не платить

2020-05-27 19:30 132
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27 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым продлил в стране действие налоговых льгот на период карантина.

Отметим, что Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был принятой Радой еще 13 мая, а уже 18 его подписал спикер парламента.
Какие изменения предусматривает закон?

В законе прописано, что до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам. Также освободили от налогооблождения помощь по частичной безработице. Кроме того, в стране предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

Также в стране продлили действие льгот для производства дезинфекторов до конца следующего после карантина месяца. Кроме того, в Украине приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

В законе прописано, что по его условиям ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Также документ вводит мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

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