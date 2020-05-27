Украина Погода на 28 мая: циклон с юга принесет еще больше дождей с грозами

2020-05-27 20:00 102
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В четверг, 28 мая, в Украину придет потепление, в некоторых областях воздух прогреется до 24 градусов. Но, по словам синоптиков, дожди еще продолжат надоедать украинцам.

Погода на 28 мая от профессионального синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что в четверг в большинстве областей будет дождливо, поскольку с юга приближается новый циклон, который только добавит осадков по всей стране. Температура воздуха поднимется и составит +20 градусов, а на востоке страны достигнет от метки днем +25 по Цельсию.

"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром", - пишет синоптик.

В Киеве, по словам синоптика, в четверг пройдет сильный дождь, стоит ожидать усиления ветра. Днем температура воздуха поднимется до +18 градусов. Ночная температура составит до +12 по Цельсию.

Погода на 28 мая от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра в четверг, 28 мая, дожди еще задержатся на всей территории страны.

На западе Украины небольшие осадки. Днем температура достигнет +17 - +19 градусов, ночью до +7 - +9 градусов.

В центральных регионах прогнозирую дождь с грозой, воздух прогреется днем до +18 градусов. Ночью температура составит +9 градусов.

В северных областях по прогнозу сильные осадки. Столбики термометров покажут днем до +17 градусов, ночью температура до +9 - +11.

Украинцам на юге страны прогнозируют дождь с грозами, дневная температура поднимется до 18 градусов тепла. Ночью около +10 - +12 градусов по Цельсию.

На востоке Украины грозы. Температура воздуха пересечет отметку +22 градуса, ночью около 9 - 11 тепла.

Погода на 28 мая от Sinoptik.ua

В среду, согласно прогнозу Sinoptik.ua, в столице весь день будет сильный дождь.
"Облачная погода продержится в Киеве весь день. Утренний сильный дождь днем ослабел, но он не успокоится до позднего вечера", - говорится на сайте.

Температура воздуха в этот пересечет отметку +15 градусов тепла, а ночью +10 градусов выше нуля.

 

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