Коронавирус Мандзий: в МОН работают над новой концепцией оплаты труда учителей

2020-05-27 21:30 159

В Госбюджете-2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат на этот год для учителей, однако в Министерстве образования и науки работают над новой концепцией оплаты труда педагогических работников. Об этом сообщила во время брифинга врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Все педагоги и ученики во время карантина прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий. И мы благодарны им за эту работу. В бюджете 2020 года не предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - рассказала Мандзий, отвечая на вопрос о надбавках учителям.

Напомним, что в МОН ранее заявляли, что урезание бюджета не отразится на зарплатах учителей.

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