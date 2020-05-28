Коронавирус В каких областях и городах Украины произошел заметный рост COVID-19

2020-05-28 15:46 327

За минувшие сутки наибольший прирост COVID-19 зафиксировали в Ровенской, Львовской и Черновицкой областях и в Киеве.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской области - 74, Львовской области - 70 и в Черновицкой области - 57. В Киеве было зафиксировано 54 случая", - сообщает глава МОЗ Максим Степанов.

Также отмечается, что ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях. В целом за все время пандемии заболело 22382 человека, из них 1627 детей, а также 4345 медицинских работников.

Напомним, в течение минувших суток в стране выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом, в то время, как накануне их было 321.

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