Коронавирус В Минздраве рассчитывают, что к концу карантина (22 июня) COVID-19 исчезнет

2020-05-28 14:12 246

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нулевая заболеваемость коронавирусом в Украине может наблюдаться уже в июне 2020 года.

В Минздраве надеются наблюдать такую статистику к концу июня, ближе к 22 июня.

"Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания", - сообщил Ляшко в эфире телеканала Zik.

Напомним, в Украине зафиксировано 22 тыс. 382 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За минувшие сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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