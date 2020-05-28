Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду

Лето в Украине будет жарким, а температура начнет повышаться в первых числах июня. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Лето в Украине стопроцентно будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с 5 числа температура воздуха повысится, и будет расти даже до 25 и выше градусов", - сказал Кульбида.
При этом, несмотря на знойное лето, стоит ожидать грозы, ливни и даже локальные выпадения града.
Как сообщалось, в июне в Украине средняя месячная температура будет в пределах 18-22 градусов тепла, а в горных районах - 14-15 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм.
Также директор Укргидрометцентра Николай Кульбида пояснил аномальную погоду в мае в Украине. По его словам, всему причиной нарушение атмосферных процессов.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире