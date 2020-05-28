Коронавирус Укрзализныця назвала правила "карантинных" поездов

2020-05-28 16:30 168
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Поезда будут усиленно дезинфицировать до и после рейса. Уборку будут проводить каждый час, а постельное белье будут стирать более тщательно.

В Укрзализныце назвали правила, которым будут следовать поезда на карантине. Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 28 мая.

"В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не больше двух человек", - сказал и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

Кроме того, поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед рейсом и после него. Также усилят обработку постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

Также в вагонах размещены рекомендационные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Будет увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

"К возобновлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", - добавил Юрик.

По его словам, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Напомним, что ранее стало известно, в каких областях возобновят движение поездов. В шести областях уже приняли решение о запуске межобластного железнодорожного сообщения, в двух запустят только пригородное, еще в двух областях решили пока отказаться.

Также сообщалось, что Укрзализныця решила запустить еще 12 поездов. Поезда возобновляются с 1 июня, когда ослабят карантинные ограничения. Билеты уже можно приобрести онлайн и в кассах.

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