Коронавирус Ляшко рассказал, когда ожидать нулевой статистики по COVID-19

2020-05-28 20:30 192
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что о нулевой статистике по коронавирусу COVID-19 в Украине говорить еще рано.

Как сообщил Ляшко в эфире телеканала Zik, прогнозировать ситуацию с коронавирусом рано, поскольку пока неизвестно, есть ли у нового вируса сезонность.

«Об этом (нулевой статистике, - ред.) еще рано говорить, мы говорим о 22 июня. Тут очень многое будет зависеть, есть ли сезонность у этого вируса или нет», - сказал санврач.

Также Ляшко отметил, что география циркулирования вируса напоминает географию вирусов гриппа и подобных заболеваний, однако ситуацию искажает Российская Федерация, которая показывает динамику по заболеваемости коронавирусом.

Ляшко подчеркнул, что решение об ослаблении карантина далось нелегко, поскольку в процессе принятия решения оценивались потенциальные риски.

«У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. Принимать решение о карантине было тяжело, принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. Но наши результаты работы во время карантина, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, оно было оправдано», - отметил главный санитарный врач.

Ляшко подчеркнул, что с поставленными вызовами украинская система здравоохранения справилась, и такого коллапса, как в Италии и Испании, не произошло.

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